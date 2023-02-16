Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Иран предлагает транспортировать туркменский и российский газ в любом направлении

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию, сообщает новостная служба News Central Asia (NCA).

В эксклюзивной беседе с NCA в кулуарах специализированной выставки ИРИ, проходящей 15-17 февраля в Ашхабаде, управляющий директор и председатель правления Иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Реза Новшади сообщил: "Мы официально рекомендовали и предложили "Газпрому" и "Туркменгазу" - Иран готов получать газ из Туркменистана и России на севере и поставлять его на юге в любую страну по их желанию".

Новшади также добавил, что в стране готовы поставлять газ в Пакистан. По его словам, до границы уже строится трубопровод мощностью 100 млн кубометров в сутки.

Он отметил, что сейчас Иран располагает мощностями для передачи до 100 млн кубометров газа в сутки, что составляет около 36,5 млрд кубометров газа в год.

IGEDC является дочерней компанией, полностью принадлежащей Национальной газовой компании Ирана (NIGC).

В среду президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с председателем ПАО "Газпром" Алексеем Миллером обсудил перспективы сотрудничества в газовой сфере.

Иран Туркмения газ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

Нидерланды признали неосуществимым один из перспективных проектов СПГ-терминалов

Перечень запретов ЕС из десятого санкционного пакета занимает почти полторы сотни страниц

Европа в 2022 году сократила потребление газа на 10%

Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с РФ при агрессии против Белоруссии

Ереван передал Баку окончательный вариант соглашения о мире

Минск сообщил о прекращении Литвой сотрудничества по бесперебойному пересечению границы

Минск сообщил о прекращении Литвой сотрудничества по бесперебойному пересечению границы

Что случилось этой ночью: четверг, 16 февраля

США запланировали увеличить военную помощь Украине еще на $9,9 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });