Иран предлагает транспортировать туркменский и российский газ в любом направлении

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию, сообщает новостная служба News Central Asia (NCA).

В эксклюзивной беседе с NCA в кулуарах специализированной выставки ИРИ, проходящей 15-17 февраля в Ашхабаде, управляющий директор и председатель правления Иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Реза Новшади сообщил: "Мы официально рекомендовали и предложили "Газпрому" и "Туркменгазу" - Иран готов получать газ из Туркменистана и России на севере и поставлять его на юге в любую страну по их желанию".

Новшади также добавил, что в стране готовы поставлять газ в Пакистан. По его словам, до границы уже строится трубопровод мощностью 100 млн кубометров в сутки.

Он отметил, что сейчас Иран располагает мощностями для передачи до 100 млн кубометров газа в сутки, что составляет около 36,5 млрд кубометров газа в год.

IGEDC является дочерней компанией, полностью принадлежащей Национальной газовой компании Ирана (NIGC).

В среду президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на встрече с председателем ПАО "Газпром" Алексеем Миллером обсудил перспективы сотрудничества в газовой сфере.