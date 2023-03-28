"РЖД" планируют открыть представительство в Туркмении на фоне роста ж/д сообщения

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует открыть представительство в Ашхабаде (Туркмения), сообщается в официальном телеграм-канале компании.

По данным РЖД, объёмы железнодорожных грузоперевозок растут как в двустороннем сообщении, так и транзитом через Туркмению по МТК "Север-Юг" в Иран и далее в страны Южной Азии и Персидского залива. По итогам I квартала 2023 г. они составят около 220 тыс. тонн, что в два раза превысит аналогичный показатель 2022 г.

Также успешно реализуется проект нового регулярного логистического сервиса - перевозки контейнеров в Иран маршрутными поездами.

Кроме того, в Москве планируется открытие представительства агентства "Туркмендемирёллары" ("Туркменские железные дороги").