Число жертв схода лавин в Таджикистане увеличилось до 17

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В результате схода лавин в Таджикистане погибли 17 человек, продолжаются поиски двух студенток, сообщает пресс-центр КЧС республики.

"На территории города Хорог (административный центр Горно-бадахшанской автономной области, ГБАО) полностью разрушены 4 жилых дома, частично пострадали 35 домов и 5 хозяйственных объектов", - говорится в сообщении.

"В ходе проведенных поисково-спасательных мероприятий выяснилось, что в результате схода лавины в городе Хороге погибли 13 человек, в Шугнанском районе - один человек, двое погибли на территории Ванджского района и один человек на 65 км автотрассе Душанбе-Варзоб", - сообщили в пресс-центре.

По поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создана Государственная комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий из числа ответственных лиц правительства республики и первых руководителей ряда министерств и комитетов.

"Процесс ликвидации последствий стихийных бедствий находится под личным контролем президента страны Эмомали Рахмона", - говорится в сообщении.

В связи с гибелью людей в результате схода лавин соболезнования главе Таджикистана выразили президенты России - Владимир Путин, Узбекистана - Шавкат Мирзиеев и Киргизии - Садыр Жапаров.