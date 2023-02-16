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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Лавины унесли жизни 15 человек в Таджикистане

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В результате схода лавин в Таджикистане погибли 15 человек, сообщили в четверг в пресс-центре КЧС и ГО республики.

Сообщается, что крупная лавина, образовавшаяся в результате сильного снегопада, сошла утром 15 февраля на жилые дома в городе Хорог, административном центре Горно-бадахшанской автономной области (ГБАО). Разрушено четыре, частично повреждено 35 жилых дома и пять хозяйственных объектов. Погибли 14 человек на территории ГБАО и один на территории Варзобского района, получили различные травмы 12 человек.

По данным синоптиков, из-за потепления последних дней и выпавших осадков сохраняется опасность схода лавин в западных районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах Душанбе-Хорог, Душанбе-Худжанд, Душанбе-Ляхш, Хорог-Мургаб, Хорог-Ишкашим.

По сведениям КЧС, с 13 по 15 февраля в республике зарегистрировано 27 случаев схода лавин. С целью эвакуации населения из опасных участков в безопасные места, находящиеся на территории ГБАО, были эвакуированы в Ванджском районе 11 хозяйств, в Рушанском районе - 335 хозяйств, в Шугнанском районе - 10 хозяйств, в Рошткалинском районе - 39 хозяйств и в городе Хороге - 17 хозяйств.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне поручил премьер-министру страны, руководству ГБАО, МВД и КЧС республики принять меры по скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия и предоставлению материальной помощи пострадавшим семьям.

Таджикистан
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