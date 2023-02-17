Число жертв схода лавин в Таджикистане увеличилось до 18 человек

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В результате схода лавин на территории Таджикистана по состоянию на вечер 17 февраля погибли 18 человек, сообщила начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики Умеда Юсуфи.

"К вечеру 17 февраля из-под снежного завала в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) было извлечено тело девушки. В настоящее время ведутся поиски еще одной девушки. Они были студентками из Ишкашимского района, которые учились в Хороге", - сообщила Юсуфи.

Утром в пятницу сообщалось о 17 погибших.

"В Хороге в результате схода лавин погибли 15 человек, еще двое оказались погребенными под снегом в Ванджском районе ГБАО, один человек погиб на территории Варзобского района", - сообщила начальник пресс-центра КЧС РТ.

По поручению президента страны Эмомали Рахмона создана государственная комиссия по ликвидации последствий стихийных бедствий из числа ответственных лиц правительства республики и первых руководителей ряда министерств и комитетов.

Президент поручил членам комиссии в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихийных бедствий и оказать пострадавшим семьям материальную помощь от правительства республики, доставить им продукты питания, теплую одежду и другие необходимые предметы домашнего обихода.