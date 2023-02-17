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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Буря "Отто" с порывами ветра до 120 миль в час обрушилась на Шотландию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - На Шотландию и северные районы Англии с утра пятницы обрушилась буря "Отто", сопровождающаяся сильным ветром и дождями. "Желтое предупреждение" об опасной погоде действует для Шотландии до 15:00 (18:00 по Москве), для северо-востока Англии - до 14:00, пишет Guardian.

Скорость ветра в бурю в среднем составляет 60-75 миль в час (96,5 - 120,7 км в час), а при порывах в горах Шотландии его скорость достигала 120 миль в час (чуть больше 193 км в час).

Sky News отмечает, что это первая буря с именем в Великобритании с начала 2023 года. Имя "Отто" ей придумали датские метеорологи.

В Шотландии из-за непогоды закрыты десятки школ, тысячи домов остались без электричества, были отложены или отменены некоторые рейсы паромов, поездов и автобусов, сообщают британские СМИ. Железнодорожное сообщение между Абердином и Инвернессом нарушено из-за деревьев, упавших на пути.

Кроме того, метеорологи выпустили еще одно "желтое" предупреждение в связи со снегопадом и гололедицей, которое будет действовать с вечера пятницы и до 9 утра субботы.

Великобритания Англия Шотландия Отто Дания
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