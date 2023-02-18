Блинкен заявил, что США выступают за безопасность и независимость Молдавии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты поддерживают усилия для обеспечения "безопасности, независимости и территориальной целостности" Молдавии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы решительно поддерживаем Молдавию в сфере обеспечения безопасности, независимости, территориальной целостности, а также ее очень важные усилия по реформированию, которые предпринимают президент и правительство", - сказал он журналистам после встречи с молдавским президентом Майей Санду на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Одновременно Блинкен заявил об "обеспокоенности" в связи "заговорами с целью дестабилизации правительства", приписываемыми России.

"Я думаю, что Молдавия не по своей вине оказалась в идеальном шторме вызовов, приходящих извне, которые оказали большое влияние на ситуацию внутри страны", - заявил американский госсекретарь.

Он заверил Санду, что Вашингтон "продолжит работу, которую делает, чтобы поддержать экономику Молдавии, реформу энергетического сектора, а также, конечно, ее безопасность".

Президент Молдавии со своей стороны поблагодарила Соединенные Штаты "за всестороннюю помощь", в частности, в области "укрепления безопасности, модернизации, борьбе с киберугрозами и дезинформацией".