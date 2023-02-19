В МИД РФ осудили удары ВВС Израиля по территории Сирии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В МИД России осудили очередной израильский авиаудар по территории Сирии, призвали израильскую сторону прекратить вооруженные провокации.

"Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как отмечается в ее комментарии, размещенном в воскресенье на сайте МИД, "исходим из того, что продолжение подобной порочной практики абсолютно неприемлемо, особенно в условиях, когда многие страны мира, включая Россию, активно помогают Сирии в преодолении последствий разрушительного землетрясения, направляя туда своих спасателей, медиков и гуманитарные грузы".

Согласно сообщению, в ночь на 19 февраля ВВС Израиля нанесли удары по территории САР.

Было атаковано несколько целей в Дамаске и его окрестностях. Одна из ракет попала в жилой дом в районе плотной городской застройки. В результате, по предварительным данным, погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Нанесен серьезный материальный ущерб, сообщает МИД РФ.