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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Посол ОАЭ в РФ: международная оружейная выставка в Абу-Даби демонстрирует новинки оборонной промышленности, наиболее востребованные в мире

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер рассказал, что в этом году мероприятия посетят более 130 000 человек

Посол ОАЭ в РФ: международная оружейная выставка в Абу-Даби демонстрирует новинки оборонной промышленности, наиболее востребованные в мире
Мохаммад Ахмад Аль-Джабер
Фото: пресс-служба

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Проходящая в период с 20 по 24 февраля в Абу-Даби 30-я Международная оборонная выставка (IDEX) и 12-я выставка военно-морского флота и безопасности на море (NAVDEX) - одни из самых стратегически важных оборонных выставок в мире.

Такое мнение высказал в своей статье посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

"IDEX - важнейшая международная платформа для обмена опытом и технологиями, для формирования новых партнерских отношений. Страны продемонстрируют новинки оборонной промышленности и оружие, наиболее востребованное в мире. В 2021 году на IDEX было зафиксировано наибольшее количество сделок, заключенных за всю историю выставки, - почти на 21 миллиард дирхамов ОАЭ, и это несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения", - написал Аль-Джабер.

По его словам, "международная выставка - это возможность для компаний, специализирующихся в военной промышленности, в том числе ведущих российских компаний, продемонстрировать новейшие передовые технологии, военное и оборонное оборудование и инструменты".

"Россия традиционно участвует в выставке с момента ее основания. В 2021 году в выставке приняли участие более 55 предприятий российского военно-промышленного комплекса и было представлено более 400 экспонатов", - пишет в статье высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что тогда в мероприятии участвовало более 62 000 посетителей и более 900 местных, региональных и международных компаний из 59 стран.

По его словам, "ожидается, что в этом году выставки посетят более 130 000 посетителей из 65 стран, IDEX и NAVDEX соберут экспертов в области обороны и безопасности со всего мира для стратегических бесед на важнейшие темы".

"За 30 лет существования IDEX и 12 лет существования NAVDEX выставки сыграли важную роль в развитии местного сектора оборонной промышленности в дополнение к их важной роли в укреплении позиций Абу-Даби как места проведения крупных мероприятий и места, где компании могут расширить свое присутствие в регионе", - отметил посол.

ОАЭ Мохаммад Ахмад Аль-Джабер
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