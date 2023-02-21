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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

Власти Турции отменили предупреждение о цунами и повышении уровня воды в Анталье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Управление по устранению последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций в Турции (AFAD) отменило предупреждение о повышении уровня моря и вероятности цунами в Анталье и Мерсине из-за землетрясения в провинции Хатай, сообщает во вторник издание TRT Haber.

"AFAD предупредило жителей и власти Антальи и Мерсина держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря после землетрясения в Хатае магнитудой 6,4 и 5,8 баллов. Позже ведомство отменило предупреждение в результате оценок", - пишет издание.

В понедельник на границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3. Оно ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. По словам главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа, в результате землетрясения около 300 человек получили ранения и травмы различной тяжести.

Турция Анталья
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