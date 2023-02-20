На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на границе Турции и Сирии, сообщила в понедельник Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в 3 км от населенного пункта Узунбаг в провинции Хатай, на глубине 10 км.

Сейсмологи зарегистрировали его в 20:04 по местному времени (совпадает с московским).

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.

По данным агентства "Анадолу", в Турции число жертв землетрясения достигло 41 156 человек.