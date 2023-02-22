Toyota повысит зарплаты сотрудникам в Японии максимально за 20 лет

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Toyota Motor Corp согласилась на требование профсоюза о повышении зарплат сотрудникам в Японии на фоне ускорения инфляции в стране.

В профсоюзе, объединяющем 68 тыс. работников Toyota, сообщили, что повышение зарплат будет максимальным за 20 лет.

Toyota заявила в среду, что полностью приняла требование профсоюза об увеличении базовой зарплаты и выплат за выслугу лет, но не раскрыла суммы повышения. Как отмечает газета Financial Times, компания пошла на соглашение с профсоюзом в первый же день переговоров, хотя в прошлом это занимало по несколько недель.

Другой крупный японский автопроизводитель - Honda Motor Co. - объявил в среду о повышении уровня оплаты труда на 5%, в том числе за счет максимального почти за 30 лет увеличения базовых окладов.

В январе текущего года крупнейший азиатский ритейлер одежды Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, объявил о повышении зарплат сотрудникам в Японии на 40%.

Ранее поднимать зарплаты персоналу местные компании призвал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Инфляция в Японии в декабре ускорилась до 4% в годовом выражении – максимума с января 1991 года.