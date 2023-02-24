Беспилотный "Союз МС-23" отправится к МКС на замену "Союзу МС-22" в пятницу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотный корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22", как ожидается, отправится к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в пятницу.

Как сообщали в "Роскосмосе", старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 03:24 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечается на 26 февраля в 04:01 по Москве.

В материалах "Роскосмоса" к старту корабля сообщается, что "Союз МС-23" пробудет на орбите 215 суток, следовательно, экспедиция экипажа поврежденного "Союза МС-22" будет продлена до 29 сентября.

На "Союзе МС-23" осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

Корабль доставит на станцию 429 кг грузов, среди них - средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов "Взаимодействие-2", "Матрешка-Р", "Кардиовектор", "МСК-2", "Каскад", "Фаген" и "Пробиовит.

Также беспилотный корабль привезет сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, технического обслуживания и ремонта, поддержки экипажа, профилактики неблагоприятного действия невесомости, санитарно-гигиенического обеспечения, защиты космонавтов от вредных воздействий, белье и контейнеры с рационами питания.

22 февраля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что корабль "Союз МС-23" будет стыковаться со станцией в автоматическом режиме и запасов топлива хватит на несколько попыток.

По его словам, возможность повторного причаливания к МКС позволит минимизировать риски - корабль в случае отказа автоматической стыковки сможет переориентироваться на узел, находящийся на другом модуле станции.

18 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23". Проверка проводилась из-за случаев разгерметизаций систем терморегулирования на кораблях "Союз МС-22" в декабре и "Прогрессе МС-21" в феврале.