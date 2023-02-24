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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Путин обсудил украинский конфликт с Эрдоганом

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили ситуацию на Украине, зерновую сделку, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Необходимо установить справедливый мир без дальнейших человеческих жертв и разрушений в российско-украинском конфликте", - приводит слова турецкого президента "Анадолу".

Эрдоган заявил об искреннем стремлении Турции к продлению заключенной в Стамбуле в 2022 году зерновой сделки, отметил, что Анкара готова способствовать этому.

Также президент Турции поблагодарил Путина за солидарность в связи с землетрясениями, произошедшими 6 февраля.

Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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