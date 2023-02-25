Российские и белорусские медики оказали помощь 1110 пострадавшим от землетрясения в Сирии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Белорусские военные врачи совместно с медиками из России помогли в общей сложности 1110 сирийским гражданам, пострадавшим от землетрясения, сообщил в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Гуринов.

"В полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо, специалисты медицинского отряда Вооруженных Сил Республики Беларусь, совместно с российскими медицинскими работниками, продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. С 17 февраля помощь получили 1110 человек, за сутки - 108", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 7 февраля российские военные провели 86 гуманитарных акций, в ходе которых сирийскому населению было выдано более 242,1 тонны гуманитарной помощи.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Подземные толчки привели к значительным разрушениям как на турецкой территории, так и в соседней Сирии.

По данным информагентства "Анадолу", в Турции число жертв землетрясения достигло 44 218 человек. Телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что в Сирии погибли более 5,8 тыс. человек.