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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

НАТО сосредоточила две авианосные группы в Адриатике

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - США и союзники по НАТО сосредоточили в акватории Адриатического моря две авианосные ударные группы, следует из данных командования 6-го американского оперативного флота.

В регионе, в частности, находятся атомный авианосец ВМС США USS George Bush, итальянский авианосец Cavour, испанский авианесущий универсальный десантный корабль Juan Carlos I, а также американский ракетный крейсер, эсминец и итальянский фрегат.

Как отмечает 6-й флот, совместные операции кораблей в Адриатике "демонстрируют общую приверженность НАТО по обеспечению безопасности в регионе".

В состав американской авианосной группы во главе с атомным авианосцем USS George Bush, вошедшей 25 августа прошлого года в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав входит атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

США НАТО Адриатическое море USS George Bush
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