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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Власти Антверпена обеспокоены объемами хранящегося на складах конфискованного кокаина

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве юстиции Бельгии пытаются найти решение, как надежно обезопасить от возможных нападений преступников залежи на складах антверпенской таможни конфискованного кокаина, который соответствующие службы не успевают сжигать.

Бельгийские СМИ сообщили в субботу, что таможня, полиция и прокуратура конфисковали в 2021 году около 90 тонн кокаина в порту Антверпена. Это исторический рекорд, однако всё указывает на то, что в 2022 году он будет побит. Таможенники полагают, что общий объем конфискованного наркотика в нынешнем году достигнет 100 тонн.

Мусоросжигательные предприятия, имеющие разрешение на уничтожение наркотиков, не в состоянии быстро сжигать весь конфискованный кокаин, накопившийся на складах таможни в ожидании ликвидации.

Прокурор и бургомистр Антверпена опасаются, что склады наркотика могут подвергнуться нападению банд. Они обратились к министру юстиции Бельгии Винсенту Ван Кикенборну и получили заверение, что министерство ищет решение для этой проблемы.

Бельгия Антверпен
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