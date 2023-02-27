G7 может увеличить финподдержку Украины в 2023 году до $39 млрд

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Страны "группы семи" (G7) увеличили обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины в 2023 году до $39 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков стран G7.

"Мы вместе с международным сообществом по-прежнему твердо привержены решению неотложных краткосрочных потребностей Украины в финансировании... Эти значительные обязательства и их быстрое выделение придают Украине уверенность и позволяют властям обеспечивать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг, проводить наиболее критическое восстановление поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику", - говорится в заявлении.

Уточняется, что на встрече министров финансов G7 в Бангалоре (Индия) приняли участие также руководители Международного валютного фонда, группы Всемирного банка (ВБ), Организации экономического сотрудничества и развития и Совета по финансовой стабильности, а также, по видеосвязи, министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министры заявили о поддержке взаимодействия Киева с МВФ и приветствовали прогресс, достигнутый в завершении обзора мониторинговой программы фонда.

"Помня об этом значительном прогрессе, мы призываем МВФ и Украину к концу марта 2023 года реализовать надежную, масштабную, полностью финансируемую программу МВФ с надлежащими условиями", - говорится в заявлении.

В нем также упоминаются усилия, предпринятые группой ВБ по направлению помощи Украине, в том числе через Фонд госрасходов на поддержание административного потенциала (PEACE) и Трастовый фонд на восстановление, реконструкцию и реформы (URTF). Приветствуется также работа IFC и MIGA по запуску нового трастового фонда для поддержки частных инвестиций на Украине.

"Мы продолжим наши совместные усилия по поддержке и содействию восстановлению критической инфраструктуры Украины, восстановлению и реконструкции, в том числе через межведомственную координационную платформу доноров. Мы также будем тесно координировать свои действия с соответствующими международными финансовыми организациями, включая группу ВБ, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк", - отмечается в заявлении.

В конце 2022 года сообщалось, что страны G7 мобилизовали до $32 млрд в помощь Украине на 2023 год.

Украина надеется, что на смену мониторинговой программе МВФ в начале второго квартала 2023 года придет программа расширенного финансирования (EFF), которая может частично покрыть разрыв в финансировании дефицита госбюджета-2023, который сейчас составляет около $10 млрд. Сам дефицит оценивается в $38 млрд.