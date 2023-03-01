Белград готов вести переговоры по согласованным пунктам, касающимся урегулирования в Косово

Президент Сербии Александр Вучич Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Белград никогда не согласится на признание самопровозглашенной Республики Косово и на ее участие в международных структурах, включая ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Мы не желаем вести переговоры о взаимном признании, о включении Косово и Метохии в ООН. Мы готовы говорить об исполнении уже согласованных договоренностей", - сказал Вучич в эфире сербского телеканала РТС, комментируя итоги переговоров по косовскому урегулированию, которые состоялись в Брюсселе в понедельник при посредничестве ЕС.

Президент Сербии в частности напомнил, что с 2013 года были согласованы четыре документа об учреждении Объединения сербских общин в Косово, однако представленные албанским этническим большинством власти региона продолжают выступать против этой меры.

Вучич заверил, что консультации по урегулированию проблемы вокруг Косово в будущем продолжатся, но, по его словам, Белград на уступки идти не намерен. "Мы готовы обсуждать план реализации уже достигнутых договоренностей, но не каких-либо изменений, которые содержатся в предложениях ЕС, их я не подпишу", - подчеркнул президент Сербии.

На встрече, которая состоялась в Брюсселе при участии Вучича и главы правительства Косово Альбина Курти, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил предложения ЕС по урегулированию отношений между Белградом и Приштиной. Они в частности предусматривают, что стороны будут развивать "нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия".

В документе отмечается, что обе стороны будут руководствоваться уставом ООН, в том числе "принципами суверенного равенства всех государств, уважения их независимости, автономии и территориальной целостности, права на самоопределение, защиты прав человека и недискриминации".

Согласно документу, "обе стороны взаимно признают соответствующие документы и национальные символы, включая паспорта, дипломы, номерные знаки и таможенные печати".

Президент Сербии Александр Вучич назвал прошедшие переговоры тяжелыми, сообщив, что "в предстоящее время будет еще много встреч". "18 марта мы должны увидеться в Северной Македонии, когда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель нанесет визит в наш регион", - приводит его слова сербский телеканал B92.

"Надеюсь, что достичь некоторых компромиссов возможно, но я боюсь, что мы останемся в тупике по тем вопросам, которые следовало решить давно", - добавил сербский президент.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Большинство западных стран признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.