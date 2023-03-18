Вучич заявил, что на встрече с представителями ЕС и Косово не будет ничего подписывать

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сербская сторона не намерена ничего подписывать на встрече с представителями ЕС и Косово, которая состоится позже в субботу в городе Охриде (Северная Македония), сообщил президент страны Александр Вучич в преддверии встречи.

"Я сейчас скажу вам, что подписывать ничего не буду, и их (собеседников) это не волнует. Думаете, они радуются? Они не рады, поскольку они счастливы лишь от неудач Сербии, и порадовались бы, если бы я сказал что-либо другое. Я хочу поговорить о нормализации отношений. Об этом мы можем говорить друг с другом", - приводит слова Вучича сербский телерадиоканал РТС.

Ожидается, что в субботу в Охриде сначала пройдут двусторонние встречи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с Вучичем и премьером косовского правительства Альбином Курти, а затем состоится трехсторонняя встреча. В беседе также примет участие спецпредставитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак.

В минувший четверг в телеобращении, приуроченном к этой встрече, Вучич сказал, что не ждет от нее ничего судьбоносного.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, после кровопролитного конфликта в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Большинство западных стран признали этот шаг, однако Белград продолжает считать эти земли составной частью сербского государства.