Удельный вес Китая в общем объеме внешней торговли ЕАЭС вырос до 23% в 2022 году

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Удельный вес Китая в общем объеме внешней торговли Евразийского экономического союза увеличился и составил в 2022 году более 23%. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

"В настоящее время сотрудничество ЕАЭС с Китаем имеет динамичный характер и потенциал дальнейшего роста. Объем внешней торговли товарами за год увеличился почти на треть. Армения, Казахстан и Кыргызстан в 2022 году нарастили объемы товарооборота с Китаем на $9,2 млрд. Объем торговли Кыргызстана с Китаем вырос в 2,7 раза, Армении - на 41%, Казахстана - на 34%", - отметила официальный представитель ЕЭК, которую цитирует госагентство БелТА.

Она добавила, что недавно ЕАЭС и КНР подписали дорожную карту, направленную на активизацию торгово-экономического взаимодействия. "Документ включает три раздела: цифровизация транспортных коридоров, диалоги по вопросам внешнеторговой политики, а также проведение совместного научного исследования об эффектах различных сценариев углубления сотрудничества ЕАЭС и КНР", - сообщила Малкина.