Более половины французов желают закрытия французских военных баз в Африке

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Франции следует закрыть все свои военные базы в Африке, считают 55% участников социологического опроса, проведенного институтом общественного мнения IFOP по заказу Le Journal du dimanche.

Публикуя в среду эти данные, газета напоминает, что 27 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции, пообещал сокращение французских военнослужащих на базах, "совместно управляемых" с африканскими странами.

"Изменения начнутся в ближайшие месяцы с заметного уменьшения контингента наших вооруженных сил и увеличения численности наших африканских партнеров на наших базах в Африке", - заявил Макрон.

Сообщая, каково общественное мнение в отношении потенциального закрытия французских военных баз, Le Journal du dimanche отмечает, что 45% опрошенных высказались против такой идеи.

При этом 57% французов от 65 лет и старше выступают за полный вывод военнослужащих, а среди молодежи 18-24 лет - только 45%. За закрытие баз высказались 60% жителей сельской местности и 54% жителей Парижского региона. Среди мужчин этого желают 56%, а среди женщин - 53%.

Помимо этих характеристик, опрос показал значительное расхождение по данному вопросу среди политических сил страны. Так, у оппозиции 72% симпатизирующих националистическому правому "Национальному объединению" и 63% сторонников левой "Непокоренной Франции" желают закрытия французских военных баз в Африке. Среди адептов президентского социал-либерального "Возрождения" против баз выступают 47%, а среди избирателей правоцентристских "Республиканцев" - 54%.

"Эти расхождения даже по геополитическому вопросу свидетельствуют о расколе между президентским большинством и его оппозицией", - констатирует издание.