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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

США добавили в "черный список" по торговле 28 китайских организаций

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Администрация Байдена внесла в "черный список" 28 китайских организаций за предполагаемые нарушения санкций, сообщает в пятницу The Financial Times.

Издание отмечает, что нарушения заключаются в поставках КНР различным странам технологий для ядерных и ракетных программ, а также в оказании помощи России в усилении ее оборонной промышленности.

Кроме того, среди причин попадания в "черный список" указывается снабжение Мьянмы и ряда китайских организаций технологиями наблюдения, которые, по мнению Вашингтона, подпадают под определение "нарушения прав человека".

США Китай
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