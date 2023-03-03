Белоруссия проведет проверку боеготовности у границ с Польшей и Литвой

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Подразделения механизированной бригады, дислоцирующейся у границы Белоруссии с Польшей и Литвой, приведены в готовность к выполнению задач в рамках проверки боеготовности, сообщило белорусское Минобороны.

Речь идет о подразделениях материального обеспечения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования (дислоцируется в Гродно.

"Подразделениям предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач на полигонах и участках местности. После выполнения подготовительных мероприятий, личному составу предстоит на практике отработать весь комплекс задач по обеспечению войск необходимыми запасами материальных средств", - добавили в министерстве.