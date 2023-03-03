Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Белоруссия проведет проверку боеготовности у границ с Польшей и Литвой

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Подразделения механизированной бригады, дислоцирующейся у границы Белоруссии с Польшей и Литвой, приведены в готовность к выполнению задач в рамках проверки боеготовности, сообщило белорусское Минобороны.

Речь идет о подразделениях материального обеспечения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования (дислоцируется в Гродно.

"Подразделениям предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач на полигонах и участках местности. После выполнения подготовительных мероприятий, личному составу предстоит на практике отработать весь комплекс задач по обеспечению войск необходимыми запасами материальных средств", - добавили в министерстве.

Белоруссия Гродно Польша Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турецкая оппозиция не смогла договориться об общем кандидате в президенты

Турецкая оппозиция не смогла договориться об общем кандидате в президенты

В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME

В Британии начали расследовать прошлогоднюю остановку торгов никелем на LME

Один человек погиб при взрыве в здании Главного суда Черногории

Нобелевский лауреат Беляцкий приговорен к десяти годам колонии по делу "Весны"

Нобелевский лауреат Беляцкий приговорен к десяти годам колонии по делу "Весны"

Боррель выступает против исключения России из G20

Боррель выступает против исключения России из G20

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту состыковался с МКС

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту состыковался с МКС

Минюст США наймет спецпрокуроров для отслеживания нарушения санкций в отношении РФ

Минюст США наймет спецпрокуроров для отслеживания нарушения санкций в отношении РФ

Корабль Crew Dragon c космонавтом "Роскосмоса" сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

Что случилось этой ночью: пятница, 3 марта

Госдеп сообщил, что США пока не планируют новые контакты с РФ на высоком уровне

Госдеп сообщил, что США пока не планируют новые контакты с РФ на высоком уровне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });