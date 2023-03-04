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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге временно запретили из-за ухудшения погоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в субботу

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ с 01:10 по Москве 4 марта 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее дорога была закрыта только для большегрузов.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией.

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