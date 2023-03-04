Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковушек и автобусов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Движение легковушек и автобусов на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии разрешено после непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики в субботу.

Движение открыто на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 12:00 по московскому времени, говорится в сообщении.

Отмечается, что для большегрузных автомобилей проезд остается закрытым.

Как сообщалось, ограничения на движение автомобилей по Военно-Грузинской дороге действовали с 01:10 4 марта по московскому времени и были введены из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.