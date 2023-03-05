Рост китайского ВВП в 2023 году запланирован на уровне 5%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер госсовета КНР Ли Кэцян, представляя депутатам открывшейся в Пекине сессии ВСНП план социально-экономического развития страны, заявил, что темпы роста ВВП Китая в текущем году предусмотрены на уровне 5%.

Он отметил, что инфляция в 2023 году запанирована на уровне 3%, дефицит бюджета - 3% от ВВП, "что на 0,2 процентных пункта выше показателя прошлого года".

Уровень зарегистрированной безработицы в стране году составит около 5,5%, для поддержания этого уровня планируется создать около 12 млн новых рабочих мест.