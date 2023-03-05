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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Талибы сообщили об интересе китайской Geo-Jade Petroleum к месторождениям нефти и газа

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Представитель китайской компании Geo-Jade Petroleum встретился в Кабуле с и.о. министра горнорудной промышленности и нефти контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Шахабуддином Делаваром, сообщает пресс-центр ведомства.

"Представитель компании выразил готовность инвестировать в месторождения Афганистана, особенно в области нефти и газа, и обратился за сотрудничеством к руководству министерства", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра в свою очередь заявил об интересе и других иностранных инвесторов к месторождениям Афганистана. По его словам, все контракты на добычу должны соответствовать международным стандартам, а переработка сырья должна осуществляться внутри страны. Министр попросил китайских партнеров представить предложения в области инвестиций в добычу полезных ископаемых.

Как отмечается на сайте Geo-Jade Petroleum, компания начала инвестировать в нефть и газ с 2010 года, в настоящее время самостоятельно управляет шестью разведочными блоками и тремя блоками разработки общей площадью около 30 тыс. кв. км.

5 января министр горнорудной промышленности и нефти талибов и представитель китайской нефтегазовой компании CAPEIC подписали контракт на эксплуатацию нефтяных месторождений на севере страны.

"Площадь передаваемых в распоряжение китайской компании месторождений по контракту составляет 4,5 тыс. квадратных километров, и они расположены в трех провинциях страны: Сирпуле, Джаузджане и Фарьябе", - говорилось в сообщении государственного информационного агентства Bakhtar.

Ожидаемые объемы добычи нефти обозначены с постепенным ростом с 1 тыс. до 23 тыс. т/сутки. Обговаривалось, что инвестиции Китая составят от $150 млн до $540 млн через три года. Срок проведения геологоразведочных работ предусмотрен в течение трех лет. Добытая нефть должна будет перерабатываться в Афганистане.

Афганистан в этом проекте будет партнером с долей участия 20% с дальнейшим постепенным ее увеличением до 75%. Срок действия контракта - 25 лет. Контракт стал первым международным инвестконтрактом с момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан".

Афганистан
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