Во Франции прошли массовые протесты против пенсионной реформы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ряде городов Франции во вторник в ходе протестных акций против пенсионной реформы были побиты рекорды числа вышедших на улицы манифестантов, сообщила газета Le Figaro.

Так, значительно больше участников протестных акций было зарегистрировано в Нанте, Реймсе, Кане, Анже, Ньоре, Байонне, Безансоне, Блуа, Нарбоне, По, Оше, Арле, Дьеппе и других городах.

К 17:00 по местному времени (19:00 по Москве), по официальным данным префектур, общее число манифестантов в провинции достигло 944 тыс. Ранее наиболее масштабный протест прошел 31 января - 932 тыс. митингующих.

Профсоюзы свою оценку количества участвующих в протестах по стране на этот час не объявили, хотя в предварительном порядке заявляли об ожиданиях "более двух миллионов". Полиция прогнозировала от 1,1 до 1,4 млн.

Крупнейшее объединение - Всеобщая конфедерация труда (CGT) назвала свою цифру манифестантов в Париже - 700 тыс. участников, тогда как 31 января CGT насчитала 500 тыс. Однако парижская префектура заявила вечером, что в столице была 81 тыс. протестующих.

В Париже и других городах манифестации сопровождались отдельными стычками радикалов с полицией. Стражам порядка пришлось применять спецсредства. Есть задержанные, окончательное число которых пока не называлось.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в январе представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 лет по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.

Проект закона о пенсионной реформе после рассмотрения в нижней палате парламента - Национальном собрании - поступил в сенат, где будет обсуждаться до 12 марта.

Профсоюзы с целью продолжения оказания давления на власть уже объявили о новом всеобщем "дне мобилизации" 11 марта.