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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Лукашенко заявил об успешном испытании белорусской управляемой ракеты для ЗРК "Бук"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил об успешном испытании белорусской управляемой ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Бук".

"Позавчера испытали ракету "Бук" - нашему комплексу противовоздушному. Полетела куда надо и сделала все, что надо", - сказал Лукашенко на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу. Фрагмент выступления белорусского президента опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Подробности об испытании опубликовала пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.

"Госкомвоенпром успешно проводит предварительные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, разработанной для белорусского ЗРК "Бук-МБ2", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что "применение ЗУР 9М318 позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 км и парк поражаемых воздушных целей от летательных аппаратов типа "Стелс" с малой эффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет".

Сообщается, что в результате проведенных испытаний поражены воздушные цели, которыми выступали беспилотные летательные аппараты с турбореактивным двигателем. В Госкомвоенпроме отметили, что "первая отечественная зенитная управляемая ракета подтвердила в ходе испытательных мероприятий все заявленные характеристики".

Белоруссия Александр Лукашенко Бук
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