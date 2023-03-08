Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Забастовки профсоюзов нарушили работу общественного транспорта в Греции

Забастовки профсоюзов нарушили работу общественного транспорта в Греции
Пришвартованные корабли в Пирейском порту во время забастовки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В работе общественного транспорта в Греции возникли сбои после того, как члены профсоюзов в среду вышли на забастовки, протестуя против ситуации, которая привела к крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофе, сообщает Associated Press.

В миреНа акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полициейНа акции в Афинах после железнодорожной катастрофы произошли столкновения с полициейЧитать подробнее

В частности, сегодня не работало паромное сообщение с островами, возникли проблемы с общественным транспортом в Афинах.

Как сообщалось, 1 марта близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате происшествия погибли 57 человек.

Впоследствии стало известно о серьезных проблемах в системе безопасности на этой наиболее загруженной железнодорожной линии в Греции. Премьер страны Кириакос Мицотакис пообещал полное сотрудничество в расследовании обстоятельств катастрофы. При этом весной в Греции должны пройти парламентские выборы.

В среду в Грецию должны прибыть высокопоставленные представители Европейского железнодорожного агентства (одного из ведомств ЕС) в рамках обещанной Брюсселем помощи Афинам в деле улучшения безопасности на греческих железных дорогах.

Столкновение поездов в Греции

9
Греция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти США представят 9 марта проект военного бюджета в объеме $835 млрд

На акции протеста в Тбилиси задержали 66 оппозиционеров

На акции протеста в Тбилиси задержали 66 оппозиционеров

Что случилось этой ночью: среда, 8 марта

Спикер палаты представителей США намерен встретиться с главой тайваньской администрации

Блинкен заявил, что в госдепартаменте США сменится пресс-секретарь

Блинкен заявил, что в госдепартаменте США сменится пресс-секретарь

Полиция начала разгон митинга в центре Тбилиси

Рекордное число французов вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Рекордное число французов вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Die Zeit сообщила, что исполнители диверсии на "Северных потоках" были связаны с Украиной

Что произошло за день: вторник, 7 марта

NYT сообщила о возможной причастности проукраинской группировки к ЧП на "Северных потоках"

NYT сообщила о возможной причастности проукраинской группировки к ЧП на "Северных потоках"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });