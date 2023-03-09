Запасы нефти в США снизились на 1,69 млн баррелей за неделю

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей - до 478,51 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,13 млн баррелей и составили 238,06 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 138 тысяч баррелей, до 122,25 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.