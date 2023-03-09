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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Инфляция в Китае в феврале была самой низкой за год

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в Китае в феврале замедлилась до минимума за последний год.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 1% в годовом выражении после подъема на 2,1% в январе. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,9%, по данным Trading Economics.

В феврале относительно предыдущего месяца индекс CPI снизился на 0,5%, что стало первым уменьшением за три месяца. В январе показатель вырос на 0,8%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении. Таким образом, они снизились по итогам пятого месяца подряд.

Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 1,3% после снижения в январе на 0,8%.

Китай
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