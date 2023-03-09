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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Нижняя палата парламента Японии утвердила Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Японии в четверг утвердила Кадзуо Уэду на пост следующего главы ЦБ.

Также были утверждены кандидатуры двух его заместителей – бывшего руководителя Агентства по финансовым услугам Рёдзо Химино и Шиничи Учида, который является исполнительным директором Банка Японии, отвечающим за денежно-кредитную политику.

Голосование по этому вопросу в верхней палате парламента состоится в пятницу, сообщает MarketWatch.

Срок полномочий нынешнего главы Банка Японии Харухико Куроды истекает 8 апреля. Он возглавляет ЦБ с 2013 года.

Бывший профессор Токийского университета Уэда входил в совет управляющих Банка Японии с 1998 по 2005 год.

Япония
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