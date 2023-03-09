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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Межвузовской образовательной программе Erasmus+ выделят рекордный бюджет в 4,43 млрд евро

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг об утверждении пересмотренной годовой рабочей программы межвузовского обмена Erasmus+ на 2023 год с выделением на нее рекордной суммы в 4,43 млрд евро.

"Общий бюджет программы на этот год пересмотрели в сторону увеличения до новой суммы в 4,43 млрд евро: это самые крупные финансовые средства за год, когда-либо полученные программой Erasmus+", - говорится в коммюнике ЕК.

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В ЕК считают, что увеличенный бюджет укрепит "приоритеты Erasmus+ по инклюзивности, активной гражданской позиции и демократическому участию, а также по переходу к "зеленым" и цифровым технологиям в ЕС и на международном уровне".

Пересмотренная рабочая программа, подчеркивают в Брюсселе, включает первоначальные ассигнования в размере 100 млн евро для поддержки "проектов, которые способствуют образовательной деятельности и интеграции в новую среду обучения людей", уехавших с Украины в ЕС, а также "деятельности в помощь (учебным) организациям, учащимся и персоналу на Украине".

Кроме того, деятельность в рамках программы продолжит укреплять приверженность задаче ЕС по повышению квалификации и переподготовке специалистов.

В ЕК напоминают, что "созданная более 35 лет назад Erasmus+ является одной из самых знаковых программ ЕС, на сегодняшний день в ней приняли участие более 13 млн человек".

Erasmus+ ЕС ЕК
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