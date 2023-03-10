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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Ким Чен Ын оценил учения и готовность к бою в одной из военных частей КНДР

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в четверг проинспектировал ракетную часть и наблюдал за учениями по нанесению огневого удара, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Ким Чен Ын 9 марта руководил на месте делами ракетной части "Хвасонпхо", берущей на себя важную оперативную задачу на западном фронте Корейской Народной Армии, затем посмотрел учения по нанесению огневого удара", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что во время учений была продемонстрирована "способность к реагированию на реальный бой". Лидер КНДР "выразил большое удовлетворение результатами учений".

"Он подчеркнул необходимость всегда оставаться начеку в связи со всевозможными более безумными действиями по подготовке к войне, совершаемыми врагом в последнее время, и поддерживать и неуклонно тренировать мощный потенциал для подавляющего реагирования на них и постоянного сдерживания их, чтобы полностью предотвратить опасность военного столкновения на Корейском полуострове", - сообщает агентство.

Ким Чен Ын добавил, что военные части должны "провести разные приближенные к реальному бою учения", чтобы "подготовиться к обеспечению максимальной безупречности в выполнении двух стратегических задач: во-первых, сдерживание войны, а во-вторых, взятие инициативы в войне".

Днем ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР провела пуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

В Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявили, что зафиксировали запуск ракеты из города Нампхо, располагающегося на берегу Японского моря, около 18:20 по местному времени (12:20 по Москве).

СМИ отмечают, что Северная Корея провела этот пуск ракеты на фоне скорого старта совместных военных учений Южной Кореи и США

Ранее стало известно, что Южная Корея и США планируют провести совместные учения, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до 23 марта. Северная Корея, как ожидается, выразит решительный протест против учений. Пхеньян предупредил, что Сеул и Вашингтон столкнутся с "беспрецедентно" сильным противодействием, если будут продвигать планы совместных учений в этом году. КНДР расценивает их как подготовку к агрессивной войне.

КНДР Южная Корея
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