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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

КНДР одобрила меры военного сдерживания против учений Южной Кореи и США

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея приняла комплекс мер военного сдерживания перед началом учений Южной Кореи и США, пишет "Ренхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК не раскрыло содержание одобренных мер, однако указало на то, что "провокации США и Южной Кореи достигают красной черты".

Ранее стало известно, что Южная Корея и США планируют провести совместные учения, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до 23 марта. Пхеньян предупреждал, что Сеул и Вашингтон столкнутся с "беспрецедентно" сильным противодействием, если будут продвигать планы совместных учений в этом году. КНДР расценивает их как подготовку к агрессивной войне.

На этой неделе Северная Корея провела пуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, а лидер страны Ким Чен Ын проинспектировал ракетную часть "Хвасонпхо" и наблюдал за учениями по нанесению огневого удара.

КНДР Южная Корея США
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