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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Песков не считает, что голоса на Украине за переговоры с РФ ведут к завершению конфликта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают очевидным и нормальным тот факт, что на Украине все больше людей выступает за мирные переговоры с Россией.

При этом Песков считает преждевременным говорить о том, что эта тенденция открывает путь к завершению конфликта. "Честно говоря, преждевременно так считать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив о "пропагандистских потоках" на Украине, направленных против России.

"В стране все равно остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи. Это очевидно, и мы об этом и ранее говорили", - сказал журналистам Песков, комментируя заявление секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Выступая в радиоэфире, Данилов назвал "очень опасной тенденцией" рост числа людей на западе Украины, выступающих за мирные переговоры с РФ. Он признал, что таких людей "становится все больше и больше". "Это очень опасная тенденция, когда люди с Западной Украины начинают о таких вещах говорить", - сказал секретарь СНБО.

Дмитрий Песков Украина
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