Кремль пойдет на переговоры по Украине только после выполнения всех требований Москвы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кремль готов будет перейти к переговорам по украинскому урегулированию на следующих условиях: выполнение ранее озвученных требований Москвы и признание новых территориальных реалий.

"Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как должна измениться позиция Киева, чтобы открылся путь для мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее, отвечая на этот вопрос, Песков также напоминал, что приоритетом для России является достижение целей СВО, а также указывал, что в Москве исходят "из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры".