Лавров назвал нормальным разговором контакт с Блинкеном "на полях" G20

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе недавней беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" министерской встречи G20 в Индии обсуждались две темы - стратегическая стабильность и Украина, разговор был конструктивным.

"Было уже с обеих сторон сделано сообщение о том, что мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте Договора о стратегических наступательных вооружениях и украинскую тему. Поэтому я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чем мы говорили. Больше мы ничего не обсуждали, кроме этих двух тем", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр отметил, что не хочет "вдаваться в детали того, как эта короткая десятиминутная беседа сложилась, но в принципе все то, что он услышал, укладывается в уже известную, неоднократно публично озвученную, подчеркнутую позицию Соединенных Штатов в этой связи".

"Я дал, естественно, подробные разъяснения, особенно в том, что касается Договора о стратегических наступательных вооружениях", - заявил глава МИД РФ.

Лавров продолжил: "Мы говорили конструктивно, без каких-либо эмоций, мы пожали друг другу руки и при встрече, и при расставании".

"Это был нормальный разговор. Я не знаю, насколько это отражает понимание Соединенными Штатами абсолютной ненормальности ситуации, когда все каналы диалога они обрубили, но просто по-человечески поговорить "на полях" какого-то мероприятия никогда не было сенсацией", - отметил российский министр.

Лавров подчеркнул, что "это был абсолютно цивилизованный разговор".