Пентагон запросит $170 млрд на вооружения

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пентагон запросит на новый финансовый год $170 млрд, бюджет будет сосредоточен на замене поставляемых Украине боеприпасов и ракеты большой дальности, которые могут потребоваться в возможном конфликте с Китаем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальный бюджетный документ.

По информации агентства, американское министерство обороны США запросит $76,8 млрд для Военно-морских сил и морской пехоты, из которых $32,8 млрд ведомство запрашивает на строительство новых кораблей, также он просит $61 млрд для ВВС, включая Космические силы США, и $24,4 млрд для армии.

Минобороны США должно опубликовать запрос на бюджет 13 марта. Новый финансовый год в США начинается 1 октября.

Как отмечает Bloomberg, согласно документу, Пентагон намерен направить $3,7 млрд на разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel корпорации Northrop Grumman, $3 млрд на разработку бомбардировщика B-21 и $2,3 млрд на программу "Доминирование в воздухе следующего поколения", предназначенную для замены истребителей F-22.