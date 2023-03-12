Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 марта

Запрос Пентагона $170 млрд на вооружения, акции протеста против правительства в Израиле, принятие сенатом Франции законопроекта о пенсионной реформе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пентагон запросит $170 млрд на вооружения. Эти средства, в частности, планируется потратить на замену поставляемых Украине боеприпасов и ракеты большой дальности, которые могут потребоваться в возможном конфликте с Китаем.

- Около 500 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против правительства в Израиле. При этом СМИ дают разные оценки числа протестующих. Как отмечается в сообщениях, в одном только Тель-Авиве собралось не менее 200 тысяч демонстрантов.

- Французский сенат принял законопроект Макрона о пенсионной реформе. Документ предусматривает, среди прочего, повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет.

- Патриарх Кирилл призвал папу Римского не допустить закрытия Киево-Печерской лавры. Он также обратился с этой просьбой к главам поместных Православных церквей, генсеку ООН и другим религиозным и политическим лидерам.

- Правительство Йемена и хуситы начали переговоры об обмене пленными при посредничестве ООН. Стороны продолжат обсуждение соглашения об освобождении пленных, заключенного в 2018 году.