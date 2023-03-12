В Белоруссии изучают экономическую целесообразность строительства второй АЭС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии не исключают возможности строительства второй АЭС, на данный момент изучается техническая возможность и экономическая целесообразность станции, сообщил генеральный директор белорусского ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" Андрей Кузьмин.

"Пока изучается техническая возможность и экономическая целесообразность второй станции. Это тоже огромный объем научной работы. Нужно провести соответствующие технико-экономические оценки, чтобы обосновать, что данный проект будет экономически эффективен, и решить вопросы, связанные с его интеграцией в энергосистему страны, а также много-много других вопросов", - сказал он в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Также Кузьмин отметил, что если положительное решение о строительстве второй АЭС в Белоруссии и будет принято, то изучение возможных площадок для такой стройки и выбор оптимальной из них также будет длительным - из-за требований, прописанных в законодательстве страны.

Кроме того, глава института сообщил о проработке белорусскими учеными вопроса создания исследовательского ядерного реактора.

"Вопрос только прорабатывается. Создание исследовательского реактора - это такой же крупный проект, как и создание той же атомной станции. Пройти нужно те же процедуры. Понятно, что сам объект гораздо меньше, но он более насыщен различным сложным, уникальным научным оборудованием. И в отличие от атомной станции это не серийный объект", - пояснил Кузьмин.

По его словам, в настоящее время подобные реакторы функционируют в 50 странах мира и открывают новые горизонты в ядерных исследованиях - от медицины до нанотехнологий.