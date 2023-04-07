"Росатом" хочет в конце года начать строительство исследовательского реактора в Белоруссии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует начать строительство в Белоруссии исследовательского ядерного реактора на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований "Сосны", сообщил директор странового офиса ГК "Росатом" в Белоруссии Станислав Левицкий.

"Мы находимся на этапе согласования межправсоглашения. Когда оно будет финализировано, тогда начнем его строительство. (...) Надеюсь, к концу этого года все же придем к общему знаменателю и сможем начать строительство", - сказал Левицкий, которого цитирует белорусское госагентство "БелТА".

По его словам, "мы уже готовы". Он не исключил, что для строительства реактора может быть создано совместное предприятие. "Согласование - процесс долгий и сложный. Обязательно будут учтены интересы белорусской и российской сторон, гармонизированы законодательные нормы", - отметил Левицкий.

Он пояснил, что одной из целей создания исследовательского реактора в Белоруссии является тестирование новых сборок ядерного топлива для Белорусской АЭС. "Мы смотрим на этот реактор как на прекрасную возможность поддерживать ядерную безопасность Белорусской атомной электростанции, тестировать новые сборки топлива и, что немаловажно с точки зрения экономической привлекательности, возможность заниматься наработкой изотопов", - сказал руководитель офиса.

По его словам, строительство реактора в "Соснах" займет 2-3 года. "Исследовательский реактор хоть и является технологически сложным, но по объему капитальных работ и затратам меньше (чем требуется для реакторов АЭС - ИФ). Думаю, в течение двух-трех лет с момента подписания обязывающих документов вполне реально его построить", - отметил Левицкий.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в ноябре 2020 года уже выработал более 12,5 млрд кВт.ч электроэнергии. На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска, его планируется ввести в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года.