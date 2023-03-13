Система ПВО сбила четыре ракеты в Белгородской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгороде и Белгородском районе.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито четыре ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник утром.

Он уточнил, что у пострадавшей женщины открытой раны нет.

"Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - отметил Гладков.

Позже глава администрации Белгородского района Владимир Перцев уточнил, что женщина 37 лет доставлена в больницу.

Он также сообщил о повреждениях в частном секторе.

"Ситуация на данный момент в Разумном. Осколки повредили 3 дома, посекли заборы и стекла, крыши и стены в других домовладениях. Также пострадали 4 автомобиля. Подомовой обход и осмотр территории продолжается", - написал Перцев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В Белгородской области ранее был установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.