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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Иране помиловали 22 тысячи задержанных на недавних акциях протеста

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи помиловал 22 тысячи человек, задержанных на недавних акциях протеста, сообщает AP со ссылкой на заявление главы судебной власти Ирана Голамхосейна Эджеи.

Независимого подтверждения освобождения разом такого количества задержанных АР не получало.

По словам Эджеи, всего с февраля в стране были помилованы 82 тысяч человек, в их числе и эти 22 тысячи участников акций протеста.

Массовые протесты начались в Иране в середине сентября после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Она умерла через несколько дней после задержания. Ранее сообщалось, что некоторые участники антиправительственных протестов были казнены.

Иран Али Хаменеи Голамхосейн Эджеи Махса Амини Тегеран
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