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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Проект оборонного бюджета США фокусируется на вызовах со стороны Китая и России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Запрос Пентагона на бюджет на 2024 финансовый год сформулирован с учетом необходимости противостоять Китаю и России, говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

"Запрос на 2024 финансовый год больше, чем когда бы то ни было, ориентирован на реализацию стратегических целей. Как отмечается в нашей Национальной оборонной стратегии, основной вызов для нас - это КНР", - подчеркивается в нем.

"Бюджетный запрос президента на 2024 финансовый год позволит Минобороны инвестировать в возможности, которые обеспечат нам... боеспособные силы - с фокусом на Китае..., а также - на противодействии острой угрозе со стороны России", - подчеркивает Остин.

"В то время, как Китай стремится в ускоренном темпе модернизировать свою армию, наш бюджетный запрос поможет сохранить превосходство США...", - считает он.

На прошлой неделе стало известно, что Белый дом хотел профинансировать Минобороны на 2024 финансовый год в размере $842 млрд - на 3,2% больше, чем в 2023 году. Теперь этот запрос рассмотрят в Конгрессе.

Президент США Джо Байден в послании Конгрессу отмечал, что в проекте оборонного бюджета приоритет отдают развитию альянсов с другими странами, задачам "опередить Китай в конкурентной борьбе на мировой арене и продолжать поддержки Украины".

США Россия Китай Пентагон
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