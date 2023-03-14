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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

У Путина на этой неделе запланированы международные контакты

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Международные контакты запланированы на этой неделе в графике президента РФ Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"На этой неделе будут и международные еще контакты. В общем, неделя очень насыщенная", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он также заявил, что Кремль своевременно сообщит о возможном визите в Россию президента Сирии Башара Асада.

"Мы сообщил своевременно. Естественно, скажу так, заблаговременное анонсирование таких визитов затруднено, поэтому мы своевременно все вам сообщим", - сказал Песков журналистам.

Неделю назад в СМИ появилась информация, что в середине марта Асад может посетить Россию с официальным визитом.

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что международные визиты Кремль анонсирует в установленное время, учитывая правила безопасности.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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