Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Deutsche Bank отказался от работы с оператором Каспийского трубопроводного консорциума

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG больше не работает с российским юридическим лицом Каспийского трубопроводного консорциума – АО "КТК-Р".

"Денежные средства в долларах США в отчетном периоде размещались в банках как в Российской Федерации, так и в Великобритании. С октября 2022 года Deutsche Bank AG (Лондон) отказался от сотрудничества с АО "КТК-Р", - говорится в отчете "КТК-Р" по РСБУ.

Консорциум не является объектом каких-либо международных санкций. Несмотря на это, сложности во взаимодействии с зарубежными партнерами у него уже возникали. В частности, КТК потребовалось содействие властей Казахстана в решении проблем с поставками оборудования, – о соответствующих консультациях с ЕС, США и Великобританией сообщал глава казахстанской нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

В отчете "КТК-Р" отмечается, что для диверсификации рисков, связанных с западными санкциями в отношении банков и контрагентов, и для обеспечения своевременного исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками в 2022 году консорциум открыл счета в Райффайзенбанке, Газпромбанке и Росбанке.

Также в документе сообщается, что с марта 2022 года 100% приобретенного компанией страхового покрытия передано на российский рынок страхования с участием АО "Российская национальная перестраховочная компания". Ранее 99% страхового покрытия размещалось на международных рынках среди перестраховочных компаний.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) – 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKOIL International GmbH – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

Deutsche Bank Каспийский трубопроводный консорциум КТК-Р
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Карты "Мир" начали принимать банкоматы на Кубе

Китай с 15 марта возобновит выдачу туристических виз иностранцам, в том числе россиянам

Что случилось этой ночью: вторник, 14 марта

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Губернатор Флориды заявил, что решение внутренних проблем для США важнее поддержки Украины

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике

Более 100 человек стали жертвами урагана Фредди в Малави и Мозамбике

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS

Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок в рамках AUKUS
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });