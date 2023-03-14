Deutsche Bank отказался от работы с оператором Каспийского трубопроводного консорциума

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG больше не работает с российским юридическим лицом Каспийского трубопроводного консорциума – АО "КТК-Р".

"Денежные средства в долларах США в отчетном периоде размещались в банках как в Российской Федерации, так и в Великобритании. С октября 2022 года Deutsche Bank AG (Лондон) отказался от сотрудничества с АО "КТК-Р", - говорится в отчете "КТК-Р" по РСБУ.

Консорциум не является объектом каких-либо международных санкций. Несмотря на это, сложности во взаимодействии с зарубежными партнерами у него уже возникали. В частности, КТК потребовалось содействие властей Казахстана в решении проблем с поставками оборудования, – о соответствующих консультациях с ЕС, США и Великобританией сообщал глава казахстанской нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

В отчете "КТК-Р" отмечается, что для диверсификации рисков, связанных с западными санкциями в отношении банков и контрагентов, и для обеспечения своевременного исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками в 2022 году консорциум открыл счета в Райффайзенбанке, Газпромбанке и Росбанке.

Также в документе сообщается, что с марта 2022 года 100% приобретенного компанией страхового покрытия передано на российский рынок страхования с участием АО "Российская национальная перестраховочная компания". Ранее 99% страхового покрытия размещалось на международных рынках среди перестраховочных компаний.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 млн тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) – 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKOIL International GmbH – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.