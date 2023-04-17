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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Россия и Индия обсуждают возможность создания перестраховочной компании

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Индия обсуждают возможность создания перестраховочной компании для обеспечения покрытия морских нефтяных перевозок.

"Такая тема звучит на повестке наших финансовых органов, в частности, Центрального банка. Сказать, что завтра подписано соглашение и создана структура - пока такого нет", - сообщил журналистам вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, продвижению данного процесса мешают бюрократические процедуры.

"Мы в этом заинтересованы существенно больше, чем они на сегодняшний день", - уточнил он.

Вице-премьер не исключил, что такая компания может появиться до конца года: "До конца года все-таки еще много времени: прошло всего четыре месяца, и то не полных".

Из-за санкций российские нефтяные компании лишились возможности пользоваться услугами всех лидеров глобального рынка в этом сегменте.

Индия Денис Мантуров
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